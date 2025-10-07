Focus TMW La Top 11 del Girone B di Serie C: Vitale nella storia del calcio professionistico

E’ andata in archivio la 8^ giornata nel Girone B di Serie C. Questi i risultati:

Pianese-Livorno 2-1

Rimini-Arezzo 0-1

Ascoli-Bra 4-1

Ternana-Pineto 2-1

Torres-Sambenedettese 0-2

Campobasso-Vis Pesaro 2-2

Juventus Next Gen-Ravenna 2-4

Carpi-Perugia 2-0

Forlì-Guidonia Montecelio 1-0

Gubbio-Pontedera 1-1

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-3-4 :

Vitale (Ascoli): molto bravo nel primo tempo su Sinani, in un paio di circostanze deve uscire dai pali per sbrogliare situazioni delicate. Al di là della singola prestazione riteniamo sia doveroso elogiarlo per aver mantenuto la porta inviolata per quasi 780 minuti, uno dei record della storia del calcio e della serie C.

Rossini (Carpi): i biancorossi approfittano della profonda crisi del Perugia per archiviare la pratica già dopo i primi 45 minuti. La rete del vantaggio sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina di Cortesi, con il centrale difensivo abile, in terzo tempo, ad anticipare Megelaitis e a mandare la sfera all'angolino a scapito di un Gemello vanamente proteso in tuffo.

Martella (Ternana): ancora una volta una prestazione importante da parte del jolly difensivo rossoverde, calciatore che forse era stato condizionato inconsciamente e legittimamente dalla vicende societarie e che oggi sta facendo letteralmente la differenza. Da braccetto riesce a sfruttare la sua qualità palla al piede e confeziona cross che sono manna dal cielo per le punte.

Zini (Sambenedettese): di Eusepi e Konatè abbiamo detto tanto nelle scorse giornate. Un tandem ben assortito che, in avanti, sta facendo le fortune di una squadra che, trovasse continuità, sarebbe mina vagante in chiave playoff. Oggi però premiamo un difensore, visto che la retroguardia ha disputato una prova ottima contro la Torres.

Perrotta (Arezzo): Renzi e De Col sono indisponibili e l'emergenza gli consente di giocare la sua prima gara tra i professionisti. Il figlio d'arte, nonostante la giovane età, interpreta benissimo la partita, aiuta con diligenza la retroguardia e, col passare dei minuti, si scioglie fino a rendersi pericoloso in avanti con una conclusione dalla distanza ben parata dal portiere avversario.

Rizzo Pinna (Ascoli): avvio di stagione fantastico, per lui e per un gruppo carico d'entusiasmo e che sta reggendo il passo delle dirette concorrenti. Ancora una volta risulta decisivo con la sua capacità di spaziare su tutto il fronte offensivo: gol, assist, giocate di qualità tra le linee. Strepitoso.

Vezzoni (Vis Pesaro): Paganini colpisce il palo, lui è più lesto di tutti ad avventarsi sul pallone per il tap-in che vale il definitivo 2-2 nel pirotecnico incontro di Campobasso. Rete a parte abbiamo ammirato un calciatore sempre nel vivo della manovra.

Bifulco (Campobasso): tanti allenatori hanno dichiarato, negli anni, che non abbia sfruttato in pieno il suo potenziale e che avesse doti nettamente di categoria superiore. Per ora se lo gode il Campobasso, a maggior ragione dopo la bella doppietta contro la Vis Pesaro. Nel primo caso batti e ribatti e gol rocambolesco, nel secondo un tiro a volo da centro area imparabile per Pozzi.

Motti (Ravenna): ancora una volta abbiamo avuto conferma che un attaccante davvero forte non patisce il salto in avanti di categoria. Entra in un momento molto delicato del match e segna un gol spettacolare dalla distanza, prima di chiuderla definitivamente nel finale con un rigore trasformato impeccabilmente. Questo Ravenna è davvero un bel vedere.

Petrelli (Forlì): scontro diretto già fondamentale, quello contro il Guidonia. Un passo falso avrebbe potuto creare problemi sul piano psicologico peggiorando la situazione di classifica. Ci ha pensato l'attaccante, da subentrato, a togliere le proverbiali castagne dal fuoco con un bellissimo gol in girata che vale tre punti importantissimi.

Bellini (Pianese): nella nostra top 11 oggi totalmente a trazione anteriore è d'obbligo trovi spazio anche chi ha determinato la vittoria sul Livorno. Segna un grandissimo gol a fine primo tempo e poi serve un assist perfetto per il definitivo 2-1 di Martey.

Ottavio Palladini (Sambendettese): terza vittoria consecutiva per una neopromossa che, per blasone e pubblico, può ambire sicuramente a qualcosa in più di una tranquilla salvezza. La vittoria sul campo della Torres è stata autorevole e da grande squadra.