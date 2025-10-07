Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

La Top 11 del Girone B di Serie C: Vitale nella storia del calcio professionistico

La Top 11 del Girone B di Serie C: Vitale nella storia del calcio professionisticoTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Oggi alle 07:05Serie C
di Luca Esposito

E’ andata in archivio la 8^ giornata nel Girone B di Serie C. Questi i risultati:
Pianese-Livorno 2-1
Rimini-Arezzo 0-1
Ascoli-Bra 4-1
Ternana-Pineto 2-1
Torres-Sambenedettese 0-2
Campobasso-Vis Pesaro 2-2
Juventus Next Gen-Ravenna 2-4
Carpi-Perugia 2-0
Forlì-Guidonia Montecelio 1-0
Gubbio-Pontedera 1-1

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-3-4 :

Vitale (Ascoli): molto bravo nel primo tempo su Sinani, in un paio di circostanze deve uscire dai pali per sbrogliare situazioni delicate. Al di là della singola prestazione riteniamo sia doveroso elogiarlo per aver mantenuto la porta inviolata per quasi 780 minuti, uno dei record della storia del calcio e della serie C.
Rossini (Carpi): i biancorossi approfittano della profonda crisi del Perugia per archiviare la pratica già dopo i primi 45 minuti. La rete del vantaggio sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina di Cortesi, con il centrale difensivo abile, in terzo tempo, ad anticipare Megelaitis e a mandare la sfera all'angolino a scapito di un Gemello vanamente proteso in tuffo.
Martella (Ternana): ancora una volta una prestazione importante da parte del jolly difensivo rossoverde, calciatore che forse era stato condizionato inconsciamente e legittimamente dalla vicende societarie e che oggi sta facendo letteralmente la differenza. Da braccetto riesce a sfruttare la sua qualità palla al piede e confeziona cross che sono manna dal cielo per le punte.
Zini (Sambenedettese): di Eusepi e Konatè abbiamo detto tanto nelle scorse giornate. Un tandem ben assortito che, in avanti, sta facendo le fortune di una squadra che, trovasse continuità, sarebbe mina vagante in chiave playoff. Oggi però premiamo un difensore, visto che la retroguardia ha disputato una prova ottima contro la Torres.
Perrotta (Arezzo): Renzi e De Col sono indisponibili e l'emergenza gli consente di giocare la sua prima gara tra i professionisti. Il figlio d'arte, nonostante la giovane età, interpreta benissimo la partita, aiuta con diligenza la retroguardia e, col passare dei minuti, si scioglie fino a rendersi pericoloso in avanti con una conclusione dalla distanza ben parata dal portiere avversario.
Rizzo Pinna (Ascoli): avvio di stagione fantastico, per lui e per un gruppo carico d'entusiasmo e che sta reggendo il passo delle dirette concorrenti. Ancora una volta risulta decisivo con la sua capacità di spaziare su tutto il fronte offensivo: gol, assist, giocate di qualità tra le linee. Strepitoso.
Vezzoni (Vis Pesaro): Paganini colpisce il palo, lui è più lesto di tutti ad avventarsi sul pallone per il tap-in che vale il definitivo 2-2 nel pirotecnico incontro di Campobasso. Rete a parte abbiamo ammirato un calciatore sempre nel vivo della manovra.
Bifulco (Campobasso): tanti allenatori hanno dichiarato, negli anni, che non abbia sfruttato in pieno il suo potenziale e che avesse doti nettamente di categoria superiore. Per ora se lo gode il Campobasso, a maggior ragione dopo la bella doppietta contro la Vis Pesaro. Nel primo caso batti e ribatti e gol rocambolesco, nel secondo un tiro a volo da centro area imparabile per Pozzi.
Motti (Ravenna): ancora una volta abbiamo avuto conferma che un attaccante davvero forte non patisce il salto in avanti di categoria. Entra in un momento molto delicato del match e segna un gol spettacolare dalla distanza, prima di chiuderla definitivamente nel finale con un rigore trasformato impeccabilmente. Questo Ravenna è davvero un bel vedere.
Petrelli (Forlì): scontro diretto già fondamentale, quello contro il Guidonia. Un passo falso avrebbe potuto creare problemi sul piano psicologico peggiorando la situazione di classifica. Ci ha pensato l'attaccante, da subentrato, a togliere le proverbiali castagne dal fuoco con un bellissimo gol in girata che vale tre punti importantissimi.
Bellini (Pianese): nella nostra top 11 oggi totalmente a trazione anteriore è d'obbligo trovi spazio anche chi ha determinato la vittoria sul Livorno. Segna un grandissimo gol a fine primo tempo e poi serve un assist perfetto per il definitivo 2-1 di Martey.
Ottavio Palladini (Sambendettese): terza vittoria consecutiva per una neopromossa che, per blasone e pubblico, può ambire sicuramente a qualcosa in più di una tranquilla salvezza. La vittoria sul campo della Torres è stata autorevole e da grande squadra.

Articoli correlati
Ascoli, Vitale: "Unico obiettivo sarà quello di impegnarsi per vincere più gare possibili"... Ascoli, Vitale: "Unico obiettivo sarà quello di impegnarsi per vincere più gare possibili"
Ascoli, tra i pali arriva Vitale. Il giocatore ha sottoscritto un accordo di durata... Ascoli, tra i pali arriva Vitale. Il giocatore ha sottoscritto un accordo di durata biennale
Casting per la porta in casa Cerignola. Tre i giovani profili sondati Casting per la porta in casa Cerignola. Tre i giovani profili sondati
Altre notizie Serie C
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bonatti approda alla Dolomiti Bellunesi... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bonatti approda alla Dolomiti Bellunesi
Rimini già penalizzato, per il deferimento della Triestina c'è da attendere il 23... Rimini già penalizzato, per il deferimento della Triestina c'è da attendere il 23 ottobre
Serie C, primo raduno stagionale della Rappresentativa. Tutti i giocatori convocati... Serie C, primo raduno stagionale della Rappresentativa. Tutti i giocatori convocati
Serie C, punto di penalità per il Rimini: la nota della FIGC. E la nuova classifica... Serie C, punto di penalità per il Rimini: la nota della FIGC. E la nuova classifica del Girone B
Dolomiti Bellunesi, arriva il nuovo allenatore: si tratta di Andrea Bonatti UfficialeDolomiti Bellunesi, arriva il nuovo allenatore: si tratta di Andrea Bonatti
Guidonia Montecelio, il Sindaco Lombardo lancia l'appello per scegliere il nome Guidonia Montecelio, il Sindaco Lombardo lancia l'appello per scegliere il nome
Serie C, gli arbitri della 9ª giornata: Foggia-Crotone affidata a Di Loreto di Terni... Serie C, gli arbitri della 9ª giornata: Foggia-Crotone affidata a Di Loreto di Terni
Dalla D fino alla storia del Lecco, passando da Renate: le 400 volte in panchina... Dalla D fino alla storia del Lecco, passando da Renate: le 400 volte in panchina di mister Foschi
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
3 L'Atalanta non poteva aspettare Nicolò Cambiaghi. Ed era una plusvalenza secca
4 Zirkzee e Mainoo saranno i prossimi Hojlund e McTominay
5 Matic: "Mi aspettavo Vlahovic alla Juve per 10 anni". Poi parla delle lacrime di Dybala
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Gattuso: "Chiesa non se la sente. Israele? Dobbiamo giocarla, altrimenti 3-0 a tavolino"
Immagine top news n.1 178 giocatori di Serie A in Nazionale: l’elenco completo, squadra per squadra
Immagine top news n.2 Marotta: "Senza plusvalenze le big italiane non presenterebbero un bilancio adeguato"
Immagine top news n.3 I Friedkin oggi a Roma. Presenti all'ECA, i proprietari faranno tappa a Trigoria
Immagine top news n.4 Inter, migliora Thuram. Il francese punta a essere pronto per la Roma
Immagine top news n.5 Da Politano a Zaccagni fino a Pio Esposito: Giuffredi parla a 360° dei suoi assistiti
Immagine top news n.6 Milan-Como in Australia: la UEFA dà l'ok, ma poi interviene con un comunicato ufficiale
Immagine top news n.7 "L'America è lontana" e lo sa anche Buffon. Intanto l'Italia mette nel mirino l'Estonia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.2 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.3 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.4 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Ravezzani: "L’Inter rimane la più attrezzata. Dominate le ultime tre giornate"
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Rrapaj: "Vogliamo sognare in grande. Siamo pronti a dar fastidio a tutti"
Immagine news Serie C n.3 Milanese: "Il popolo della Triestina merita di più. Delusione? Il Perugia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Damiani su David: "Ogni gesto pesa di più alla Juve. Errore col Milan? Nasce dalla testa"
Immagine news Serie A n.2 Gattuso: "A Udine in 5mila sugli spalti e 10mila fuori". Per ora emessi 4mila tagliandi
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, piccoli acciacchi per Dodo e Fazzini. Pioli senza 10 giocatori verso il Milan
Immagine news Serie A n.4 Bianchi: "Roma, puoi restare al vertice. Sembra che il pilota conosca la macchina alla perfezione"
Immagine news Serie A n.5 Marotta: "Ronaldo diverso dagli altri. A tavola analizzava anche le caratteristiche dell'acqua"
Immagine news Serie A n.6 Ravezzani: "L’Inter rimane la più attrezzata. Dominate le ultime tre giornate"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Allenatori in cerca di panchina, tutti i manager disponibili per Serie B e C
Immagine news Serie B n.2 Assemblea Eca, presente anche il presidente della Lega B Paolo Bedin
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 2 in 1: Venezia regina dei primi tempi, Modena e Palermo padroni del finale
Immagine news Serie B n.4 Empoli, Nasti e il gol al Sudtirol: "È per la mia ragazza e per il bimbo che sta per nascere"
Immagine news Serie B n.5 Quattordici squadre e 39 calciatori. Tutti i protagonisti della Serie B in Nazionale
Immagine news Serie B n.6 Dagli anni alla Juve all'approdo alla Carrarese, con un occhio sul Napoli: Hasa si racconta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bonatti approda alla Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie C n.2 Rimini già penalizzato, per il deferimento della Triestina c'è da attendere il 23 ottobre
Immagine news Serie C n.3 Serie C, primo raduno stagionale della Rappresentativa. Tutti i giocatori convocati
Immagine news Serie C n.4 Serie C, punto di penalità per il Rimini: la nota della FIGC. E la nuova classifica del Girone B
Immagine news Serie C n.5 Dolomiti Bellunesi, arriva il nuovo allenatore: si tratta di Andrea Bonatti
Immagine news Serie C n.6 Guidonia Montecelio, il Sindaco Lombardo lancia l'appello per scegliere il nome
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, domani il debutto in Champions con il Real Madrdi: le convocate di Rossettini
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Pilgrim: "Felice di essere rimasta. Obiettivi? Vogliamo vincere"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juve esordisce in Europa: contro il Benfica la gara d'apertura della nuova UWCL
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Rosucci: "Cercheremo di dire la nostra anche in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, domani l'esordio in Champions. Canzi: "Vogliamo andare avanti in ogni competizione"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Top 11 della Serie A Women: Corelli-Floe guidano l'attacco. Non ci sono juventine
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso