Ascoli, Vitale: "Arezzo e Ravenna grandi squadre, ma non le temiamo. Pensiamo a lavorare"

Giornata di conferenza stampa in casa Ascoli, con Samuele Vitale che, come riportano i canali ufficiali del club, ha parlato della vittoria di lunedì scorso sul Forlì che proietta al meglio i bianconeri in vista della sfida contro il Guidonia Montecelio, in programma domenica alle ore 17:30 in occasione della 18ª giornata del campionato di Serie C, Girone B.

"Quello di lunedì è stato un successo importante, abbiamo ritrovato una vittoria che ci dà fiducia - dice l'estremo difensore -. Non che prima non avessimo fiducia, nelle scorse partite la prestazione c’è sempre stata, ma avevamo un po’ di amaro in bocca perché, pur creando occasioni, non portavamo a casa il risultato. La fiducia, però, si crea anche con il lavoro quotidiano, e di questo ne siamo consapevoli. Chiaro che gli avversari provano a metterci in difficoltà, ma li studiamo con il mister e con lo staff per trovare le contromisure e il modo per uscire dal basso”.

Parlando quindi della formazione laziale: "Il Guidonia sta facendo un grande campionato, è una squadra solida, che subisce pochi gol, ma ci concentriamo su quello che possiamo fare noi studiando le contromisure giuste. A Guidonia ci saranno tanti tifosi, ci danno una carica intensa, speriamo di dar loro una gioia, spero possano seguirci sempre e che in futuro non ci siano altre limitazioni”.

Conclude quindi: "Arezzo e Ravenna sono squadre molto esperte, stanno facendo un grandissimo campionato, non temiamo nessuno e dobbiamo continuare nel lavoro che stiamo facendo, anzi ancora di più".