Torino, arriva il 2009 Matej Houser. Il difensore è stato preso dal Viktoria Plzen
Il Torino acquista a titolo definitivo dal Viktoria Plzen il difensore classe 2009 Matej Houser. Contratto depositato in Lega Serie A nella giornata di ieri.
Queste le operazioni ufficiali dei granata fino ad ora:
Kristjan Asllani (C) (Inter) PRE
Gioacchino Barranco (D) (Palermo) SVI
Giovanni Simeone (A) (Napoli) PRE
Zakaria Aboukhlal (A) (Toulouse) DEF
Franco Israel (P) (Sporting Lisbona) DEF
Leonardo Santer (P) (Trento) PRE
Cyril Ngonge (A) (Napoli) PRE
Ardian Ismajli (D) (Empoli) SVI
Tino Anjorin (C) (Empoli) PRE
Cristiano Biraghi (D) (Fiorentina) DEF
