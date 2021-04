Bari, Cianci crede al secondo posto: "Nella vita niente è impossibile. Ma testa alla Vibonese"

vedi letture

L’attaccante Pietro Cianci intervistato da Tele Bari ha parlato della sua condizione e della corsa verso il secondo posto che garantirebbe un percorso migliore nei play off: “Mi prendo questa settimana per rimettermi in forma fisicamente e soprattutto risolvere il problema al piede. Dopo la partita con la Paganese mi son messo subito al lavoro e da martedì sono di nuovo in gruppo. La mia testa è assieme ai miei compagni a Vibo, poi penseremo all'Avellino. La partita di Vibo è importante ed in un modo o nell'altro dobbiamo portare a casa i tre punti. - conclude Cianci come riporta Tuttobari.com - Secondo posto? Nella vita niente è impossibile e passo dopo passo vedremo cosa ci riserverà il futuro".