Bari, per l'attacco si guarda in casa Lazio. Piace Alessandro Rossi

vedi letture

Il Bari per rinforzare il proprio reparto offensivo starebbe guardando in casa Lazio. Secondo quanto riferito da Tuttobari.com l’obiettivo sarebbe Alessandro Rossi, classe ‘97 che nella passata stagione ha vestito la maglia della Viterbese in Serie C. Il giocatore è molto apprezzato dal ds Polito e gradirebbe la destinazione pugliese per rilanciarsi dopo qualche annata negativa. Prima di chiudere l’operazione, in prestito, però il giocatore dovrà rinnovare con il club biancoceleste.