Catanzaro, il dg tiene i piedi per terra: "Bene l'ultimo mese, ma non abbiamo ancora fatto nulla"

Intervistato da Tuttoc.com il direttore generale del Catanzaro Diego Foresti ha parlato del momento della squadra che nell’ultimo turno ha scavalcato il Bari in classifica e ora può puntare al secondo posto dietro l’inarrivabile Ternana: “Ad oggi non abbiamo fatto ancora nulla, dobbiamo continuare così perché ci sono ancora sei finali per arrivare più in alto possibile. Il saldo dell'ultimo mese ci inorgoglisce per il lavoro fatto però ripeto questo deve essere un punto di partenza perché non abbiamo fatto ancora nulla. Vogliamo arrivare il più in alto possibile e l’accelerazione data nell’ultimo mese ci ha riportato dove potevamo stare fin da inizio anno. - continua Foresti soffermandosi sul bomber Evacuo - Sono orgoglioso di far parte della società dove Felice ha tagliato il traguardo di 200 gol, sono davvero tanta roba. Aver fatto parte in prima persona di questo traguardo importante mi inorgoglisce, mi terrò stretta la foto fatta con Evacuo negli spogliatoi. E' un professionista serissimo e siamo orgogliosi di lui".