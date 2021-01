Che mercato sarà: i grandi colpi attesi a gennaio per la Serie C

Una crisi economica che incide anche sul calciomercato, liste bloccate, pochissimi introiti: non sarà un mercato scoppiettante per la Serie C quello che si aprirà a breve, ma dei colpi sono ovviamente attesi, nonostante la priorità della maggior parte dei club sembra essere quella di snellire gli attuali organici.

Tanti possibili scambi e giochi di incastro.

Ma diamo ora uno sguardo a quello che potrebbe accadere nei tre gironi.

GIRONE A

Nel primo raggruppamento della categoria, guidato per adesso dal Renate a quota 38, fari puntati sul Livorno, con il Ds Raffaele Rubino che punta ad avere dai 4 ai 6 innesti per tenere la rosa ancora competitiva: a seguito delle problematiche societarie, quattro calciatori si svincoleranno a breve, e con loro Maiorino saluterà. Prima di comprare, però, è necessario risolvere la questione della fideiussione, in tal senso sarebbe determinante l'intervento dell'ex presidente Aldo Spinelli. Fa però eccezione Andrea Mazzarani, centrocampista ex Catania, che doveva esser tesserato già a settembre e che è rimasto ad allenarsi in città: firma certa per lui.

Attenzione però al Como, che non teme i grandi nomi, già che era stato accostato ai lariani Mario Balotelli: il club pare stia sondando lo svincolato Nikola Jakimovski.

Solito valzer in attacco per le restanti formazioni, ma stravolgimenti non se ne dovrebbero vedere.

GIRONE B

Sfoltire, sfoltire e ancora sfoltire: questo l'obiettivo primario di diversi club, tra i quali l'Arezzo, che sogna per il grande nome per l'attacco. Sia gli amaranto che il Perugia stanno tentando il tutto per tutto con Matteo Ardemagni, in uscita dal Frosinone, ma il classe '87 in C è ormai un'utopia; a ogni modo, in Toscana, dalla B dovrebbero arrivare l terzino Christian Ventola e dell'esterno Andrea Di Grazia.

Occhi poi sul Padova, che cambierà il reparto offensivo, ma gli arrivi sembrano subordinati alle cessione: sulla lista dei partenti Claudio Santini, Jefferson ed Edoardo Soleri. A ogni modo, da ora in avanti, l'attacco biancoscudato dovrà tener testa alle altre due capoliste, Sudtirol e Modena, e dei rinforzi, per i veneti, sono previsti anche a centrocampo.

Non è da escludere il ritorno in campo di bomber Daniele Cacia: la Vis Pesaro ci prova.

GIRONE C

Se la capolista Ternana sarà più che altro spettatrice del mercato, il Bari - che in C deve ancora trovare una sua logica dimensione - sarà più attivo: prima di tutto c'è da sfoltire l'organico, poi da decidere il futuro di Simone Simeri. L'attaccante è con le valigie in mano, una possibile alternativa è Luca Pandolfi della Turris.

Ci saranno grossi movimenti anche in casa Viterbese, intanto che il Palermo fa concorrenza alla Vis Pesaro per il citato Cacia, e sogna gli arrivi di Antonino Di Gaudio, ai margini dell'Hellas Verona e già cercato in estate, e dell'esterno brasiliano Romulo, ora svincolato ma con un passato importante con le maglie di Juve, Fiorentina e Lazio (giusto per citarne alcune).

Chi però si prenderà la scena, sarà probabilmente il Catania: con l'arrivo di Joe Tacopina alla presidenza, il mercato potrebbe essere faraonico, perché il neo patrona - che firmerà l'accordo entro il 10 gennaio - ha intenzione di puntare subito alla B mediante i playoff.