Dal rischio Serie D a 3 gol in 4 gare col Novara. Zunno: "Senza Banchieri non so dove sarei"

Dal possibile prestito in Serie D in quanto fuori lista ad essere l'uomo della provvidenza per il suo Novara con tre reti in 4 partite che hanno portato due vittorie contro Carrarese e Lecco e alleggerito il passivo nella sconfitta contro la Juventus U23. Si può descrivere così l'inizio di 2021 di Marco Zunno, attaccante classe 2001 cresciuto nel settore giovanile piemontese. "I ritorni di Borghetti e Banchieri - spiega a La Stampa - si sono rivelati fondamentali. Senza di loro, non so oggi dove sarei. Una rivincita personale? Sì, sono sincero. È uno stimolo in più. Un'opportunità viene concessa a tutti. Bisogna saperla cogliere perché non sai se ne capiterà un'altra. Perciò sarò sempre grato a chi me la sta offrendo"