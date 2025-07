Ufficiale Gubbio, dalla Fiorentina arriva Baroncelli: il difensore è in prestito annuale

Volto nuovo in casa Gubbio, con la società che si assicura il prestito annuale di Leonardo Baroncelli dalla Fiorentina: contratto quindi fino al 30 giugno 2026 con il club eugubino per il giocatore classe 2005, che andrà a rinforzare la difesa a disposizione di mister Domenico Di Carlo in vista della nuova stagione sportiva. Che vedrà ovviamente gli umbri ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C.

Di seguito, il comunicato:

"As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito dalla società Acf Fiorentina a titolo provvisorio fino al 30 Giugno 2026 le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Baroncelli.

Nato a Firenze il 13 Agosto 2005 Baroncelli è un difensore centrale cresciuto calcisticamente nel vivaio viola. Nelle ultime due stagioni è diventato un punto fermo della Primavera della Fiorentina e nell'ultima annata è stato convocato in prima squadra in molte occasioni, sia in campionato che in Conference League.

A Leonardo il più cordiale benvenuto nella famiglia rossoblù".

Qui, invece, il comunicato diffuso dalla Fiorentina:

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Leonardo Baroncelli, difensore centrale classe 2005, si trasferirà a titolo temporaneo al Gubbio per la stagione 2025/26.

Cresciuto nel settore giovanile viola, Baroncelli ha compiuto un importante percorso di crescita all’interno della nostra Primavera, distinguendosi per qualità tecniche e carattere.

La Fiorentina augura a Leonardo una stagione ricca di soddisfazioni personali e professionali".