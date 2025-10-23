Avellino, De Cristofaro torna dopo otto mesi: domani rientra con la Primavera
Dopo un lungo calvario durato quasi otto mesi, Antonio De Cristofaro è pronto a tornare in campo. Il centrocampista pugliese, fermo dal 2 marzo per la lesione del menisco e del legamento crociato del ginocchio, sarà a disposizione del tecnico della Primavera Gigi Molino per la sfida di domani tra Avellino e Monopoli, in programma a Venticano.
De Cristofaro ha seguito un percorso di recupero meticoloso: prima il lavoro differenziato durante il ritiro estivo, poi il graduale ritorno agli allenamenti con il gruppo nelle ultime settimane. Ora è finalmente pronto per ritrovare il campo in una gara ufficiale.
Attualmente fuori lista, De Cristofaro avrà come obiettivo anche quello di convincere Biancolino e la dirigenza a dargli una chance nel mese di gennaio. Lo riporta Tuttoavellino.it
