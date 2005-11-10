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Latina-Atalanta U23, ricorso degli orobici: il Giudice Sportivo non omologa il risultato

Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
Oggi alle 19:46Serie C
15.10.2026 19:46Serie C
Fonti preferite
Per quanto riguarda i giocatori tre turni di squalifica per Digne Kaelas Pounga dell'Atalanta U23: ha colpito con un pugno un avversario
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Laerte Salvini

Il Giudice Sportivo di Serie C non ha omologato il risultato fra Latina e Atalanta U23, giocata ieri e terminata 2-0 per i pontini, a causa di un reclamo degli orobici per la non conformità dell'altezza delle porte dello stadio laziale.

La nota del Giudice Sportivo di Serie C

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 15 ottobre 2026, rilevato che la Società ATALANTA U23 ha presentato formale riserva scritta in relazione alla non conformità dell’altezza delle porte di gioco, sospende il giudizio in merito all’omologazione del risultato, fatti salvi i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti, come di seguito riportati.

Squalifica di tre giornate per Pounga

Per quanto riguarda i giocatori invece squalifica di tre giornate per il centrocampista dell'Atalanta U23 Digne Kaelas Pounga "per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con un pugno al volto, senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto perpetrato (palesemente intenzionale e idoneo a provocare conseguenze lesive) e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco".

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