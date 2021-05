Monopoli, Onofrio Lopez ancora al comando del club. Verso l'addio Alessandro Laricchia

Sono ore importantissimi per capire il futuro societario del Monopoli: come riportano i colleghi di Canale 7, eccetto clamorosi ribaltoni ci sarà patron Onofrio Lopez al comando, mentre non dovrebbe più esserci Alessandro Laricchia, colui che è stato il suo braccio destro negli ultimi quattro anni. Con Lopez al timone, in attesa di nuovi sponsor, potrebbe tornare Alfio Pelliccioni come consulente di mercato o addirittura come direttore sportivo. Potrebbe tornare anche Enzo Mastronardi, il quale si occuperebbe tra le altre cose dei rapporti con la Lega, con la quale ha sempre avuto buoni rapporti. Da escludere al momento, un ritorno in società di Scipione Tagliente, ma farà comunque la sua parte come sponsor, come già fatto in questi anni.