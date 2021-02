Padova, si ferma a cinque la striscia di vittorie consecutive. Ronaldo: "Non siamo preoccupati"

Con il pareggio per 1-1 contro il SudTirol si è fermata a cinque la striscia di vittorie consecutive del Padova, formazione prima nel Girone B della Lega Pro. Ronaldo Pompeu da Silva, centrocampista dei biancoscudati, ha commentato il pareggio attraverso le pagine del sito ufficiale: “Per come si era messa la partita - spiega il giocatore - abbiamo fatto un pareggio con una buona squadra, però per come si era messa la partita, se trovavamo il pareggio prima era meglio. E’ una partita che lascia un po’ di rammarico, ma usciamo con consapevolezza di essere una squadra forte. Era da un po’ che non giocavamo con squadre di vertice, ma secondo me abbiamo risposto bene. Tutto sommato abbiamo giocato meglio noi, dobbiamo pensare già alla prossima. Loro facevano tanta densità, non siamo riusciti a concludere da fuori, erano inoltre giocate forzate… Siam partiti bene, poi abbiamo perso un po di misure, nella ripresa abbiamo spinto e ci abbiamo creduto fino alla fine. A guardare tutte le occasioni forse meritavamo qualcosa di più. Su un errore mio hanno sfruttato una mia ripartenza, noi abbiamo creato molte palle gol, se dobbiamo trovare qualcosa che non è andato bene direi i 25 minuti finali del primo tempo. Posizione in campo? Dove deciderà il mister, io mi trovo bene in tutte e due le posizioni. Preoccupati da SudTirol o Perugia? Di nessuno, ci sono tante partite, tanti punti in palio, pensiamo una partita alla volta”.