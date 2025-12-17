Ufficiale
Pontedera, è addio con Andolfi: firmata la risoluzione consensuale del contratto
TUTTO mercato WEB
Dopo pochi mesi in cui è sceso in campo in 10 occasioni fra Serie C e Coppa Italia Serie C, il centravanti Tommaso Andolfi ha salutato il Pontedera. Il calciatore classe 2000, che era arrivato in estate dal Tau dove aveva segnato 19 reti in 62 presenze, ha infatti risolto il contratto che lo legava al club fino al 2027. Questa la nota della società toscana:
"L'US Città di Pontedera comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Tommaso Andolfi.
La società ringrazia Tommaso per l’impegno profuso durante il periodo trascorso in granata e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".
Altre notizie Serie C
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
Le più lette
1 Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
Ora in radio
Primo piano
Allegri da Riyadh: "Fullkrug? Il nostro mercato è recuperare gli indisponibili. Vedremo dopo la Supercoppa"
Serie A
Serie B
Sebastiani: "Pronto a fare passi indietro per un Pescara più solido. Sul mercato niente rivoluzione"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile