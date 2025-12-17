Ufficiale Pontedera, è addio con Andolfi: firmata la risoluzione consensuale del contratto

Dopo pochi mesi in cui è sceso in campo in 10 occasioni fra Serie C e Coppa Italia Serie C, il centravanti Tommaso Andolfi ha salutato il Pontedera. Il calciatore classe 2000, che era arrivato in estate dal Tau dove aveva segnato 19 reti in 62 presenze, ha infatti risolto il contratto che lo legava al club fino al 2027. Questa la nota della società toscana:

"L'US Città di Pontedera comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Tommaso Andolfi.

La società ringrazia Tommaso per l’impegno profuso durante il periodo trascorso in granata e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".