Roma, Rossettini: "Mercato? La società si sta muovendo. Obiettivo rinforzare la rosa"

Nel corso della conferenza stampa che precede la sfida di Champions League contro il St. Polten, il tecnico della Roma femminile Luca Rossettini ha parlato anche del mercato: "Con la società ci confrontiamo regolarmente, il mercato sta per aprire abbiamo Samantha (Van Diemen NdR) che resterà fuori tutta la stagione - riportano i colleghi di Vocegiallorossa.it - mentre ho letto anche io le voci su Lucia (Di Guglielmo NdR), ne abbiamo parlato internamente e c’è questa offerta che pende sulla sua testa.

Di conseguenza la società si sta muovendo conoscendo le mie idee sia su questo tema sia sulle possibilità che ci sono per migliorare ulteriormente quanto di buono è già stato fatto e per alzare il livello, soprattutto in Champions League.

L’obiettivo è rinforzare la rosa, anche perché è evidente che le altre squadre si muoveranno sul mercato per migliorarsi. Dovremo farci trovare pronti, cercando di cogliere le opportunità che il mercato offrirà, ovviamente nel rispetto delle linee societarie sulle quali il direttore sta ragionando".

