Pres. Ternana sul futuro di Lucarelli: "Rimanga con noi a meno che non lo chiami la Juve"

Finita la festa per il ritorno in Serie B della sua Ternana Stefano Bandecchi, numero uno delle Fere ha concesso un'intervista al Corriere dello Sport nella quale ha analizzato la stagione trionfale della squadra allenata da Cristiano Lucarelli: "La cosa più bella? Avere un gruppo che si può chiamare squadra con la S maiuscola perché ha fatto blocco unico come una vera azienda. Credo che questo risultato sia per buona parte del ds Leone che ha creduto molto in questa squadra, assemblata nella maniera giusta con 4 integrazioni. Lucarelli ha guidato nel modo migliore: dell'uomo mi ero reso conto subito, ora posso dire che è la persona giusta e un grande professionista. Già confermato? Ne parlerò con Leone, per quanto mi riguarda non si discute. Penso che Lucarelli abbia tante pressioni, anche dalla B, però gli converrebbe stare con noi a meno che non lo chiami una tra Juve, Inter, Milan, Roma e Lazio. Non ne abbiamo mai parlato, io penso che la prossima stagione rimarrà con noi, dopo non lo so".