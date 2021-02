Pro Vercelli, Costantino: "A Modena mesi difficili, esordio pieno di emozioni: non lo dimenticherò"

vedi letture

Rocco Costantino, arrivato da poco in Piemonte ma già decisivo nel match di alta classifica con il Renate, parla a TuttoC.com della sua gara d'esordio: "Sicuramente è stata un'emozione indescrivibile per me, è tutto un po' da non crederci perché ero arrivato soltanto da un giorno. E' stato un pieno di emozioni, sarà difficile dimenticare questa serata".

Quando è nata la trattativa con la Pro Vercelli?

"Già da quest'estate mi aveva cercato la Pro Vercelli, a gennaio invece si è concretizzata all'ultimo giorno".

Ti sblocchi dopo un anno di digiuno, oltre il Covid non è stato un 2020 semplice per te con tre maglie cambiate?

"Parto da Bari, sapevo le dinamiche della squadra però con il mio lavoro sono riuscito a giocarmi la semifinale e la finale di playoff. Poi quelli di Modena sono stati mesi difficili, ad ottobre mi sono fatto anche male ma avevo la totale mancanza di fiducia".

Nelle tue parole sembra esserci tanta voglia di riscatto.

"Assolutamente, arrivo in una società che mi ha fatto sentire subito importante nonostante la folta concorrenza davanti. E' una bella opportunità e sicuramente la voglia di riscatto è in cima".