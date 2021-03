Pro Vercelli, Modesto: "Grande rammarico, sconfitta difficile da metabolizzare"

vedi letture

Molto deluso l'allenatore della Pro Vercelli Francesco Modesto per la sconfitta contro il Livorno, ultimo in classifica: "C’è grandissimo rammarico - riporta magicapro.it - queste partite purtroppo riservano sempre delle sorprese: il calcio è questo, noi continuiamo sulla nostra strada. I ragazzi sono molto molto dispiaciuti, come lo siamo tutti, dobbiamo cercare di sgombrarci un po’ di pensieri dalla testa e ricominciare subito a lavorare e pensare alla prossima partita. Devo ancora rivedere l’azione su cui abbiamo preso il secondo gol, sicuramente sul calcio d’angolo dovevamo muovere di più la palla. Quando subisci gol in ripartenza ci sono sempre degli errori da andare ad analizzare, ma non è quello che ci porta rammarico, perché le palle gol le abbiamo avute e il nostro gioco l’abbiamo fatto. Peccato perché so quanto i ragazzi ci tengono, quanto lavorano e quanto sono arrabbiati in questo momento. So quanto è difficile metabolizzare sconfitte del genere, però so anche che questo è un gruppo tosto, che ha voglia di lavorare e di regalare soddisfazione ai tifosi, che so che in questo momento magari non sono molto contenti. Nel calcio c’è sempre il momento per rifarsi, ci sono le gare da giocare da qui alla fine e noi cercheremo di vincerle tutte: si guarda avanti, anche perché penso che ancora nulla sia perduto".