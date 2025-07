Ufficiale Ragone rinnova per un'altra stagione con il club: il Picerno punta molto sul classe 2007

vedi letture

Serie C

Oggi alle 16:25 Serie C

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Picerno "comunica il rinnovo per un’altra stagione del centrocampista Vincenzo Ragone, classe 2007, cresciuto nel settore giovanile rossoblù.

Frutto del vivaio dell’AZ Picerno, Ragone rappresenta l’ennesima conferma della visione tecnica e della costante attenzione che la società dedica alla valorizzazione dei giovani talenti. Il suo percorso, fatto di impegno e crescita costante, testimonia la bontà del lavoro svolto in sinergia tra settore giovanile e prima squadra".

Sempre ai canali ufficiali del club rossoblù, fanno seguito le dichiarazioni del Direttore Generale Vincenzo Greco dopo il rinnovo del giovane calciatore: "Siamo molto contenti di continuare il percorso con Vincenzo, un ragazzo serio e promettente. Crescere in casa e guadagnarsi spazio è sempre un valore aggiunto per noi, già lo scorso anno Ragone ha giocato titolare in campionato. Il lavoro sul vivaio e sui giovani continua a essere uno dei cardini del nostro progetto".