Serafino: "Samb esperienza infelice a causa dei soci. Sogno la Premier col Bangor"

Come riferisce veratv.it, a Radio Rai 1 è intervenuto l'ex presidente della Sambenedettese Domenico Serafino: “Purtroppo non è stata un’esperienza felice per i soci che avevo, ma è andata così. Ora penso al Bangor City. Cosa mi ha spinto a diventare presidente di una realtà simile? Giocava mio figlio al Bangor. Un giorno mi chiama, dicendo che c’erano problemi seri e quindi bisognava fare un’opera di salvataggio. Mi lanciai in questa avventura e abbiamo sistemato le cose, pendenze vecchie di 10 anni con le precedenti gestioni. Siamo riusciti a vantare un club che vanta 10 edizioni nelle Coppe Europei con Napoli e Atletico Madrid. Vogliamo andare in Premier League”.