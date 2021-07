Serie C, Ghirelli sul futuro del Gozzano: "Una mancata iscrizione sarebbe una sconfitta per tutti"

In merito al tema delle iscrizioni al campionato di Serie C ha preso la parola Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, nel corso di un'intervista alla Gazzetta di Mantova: "«È stato un periodo, quello della pandemia, terribile, di dolore immane e di enormi difficoltà finanziarie. I club hanno retto più

dell’immaginabile, i presidenti sono stati degli 'eroi'. Se il Gozzano non si iscrive è una sconfitta per tutti. So bene quanto il Gozzano abbia pagato immeritatamente la pandemia ed ancora ne sento dolore e rammarico. Complessivamente con le iscrizioni direi che siamo andati bene. Per il giudizio finale aspetterei la verifica Covisoc. Questo è stato un periodo in cui il legislatore ha legiferato molto in materia fiscale, contributiva, dell’Inps. Spero che qualche club non rimpianga di non aver rafforzato la struttura aziendale con professionisti competenti. Meglio un giocatore in meno e la volontà di attrezzare il club per farlo diventare azienda efficiente".