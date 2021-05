tmw Colantuono: "Direttore tecnico alla Samb una perentesi, vorrei di nuovo una panchina"

vedi letture

Dopo la breve parentesi come direttore tecnico alla Sambenedettese, Stefano Colantuono è pronto a tornare in panchina. A confermalo, il diretto interessato nell'intervista rilasciata a TMW: "È stata parentesi. Dal prossimo anno sono a disposizione per chi avrà bisogno di me. Si, in panchina ovviamente”.