tmw Dg Pontedera: "Con l'Empoli trattiamo il rinnovo di Matteucci e un portiere"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata a TMW, il Dg del Pontedera Paolo Giovannini non ha parlato solo del mercato in uscita, ma anche di quello in entrata: "Siamo già operativi, stiamo valutando un profilo per l'attacco e lavorando con l'Empoli per l'arrivo di un portiere e il rinnovo di Matteucci: con la formazione azzurra abbiamo costruito un ottimo rapporto, una bella collaborazione. Chiaro però che stiamo puntando anche sul nostro settore giovanile, che deve essere una risorsa in più per la prima squadra, i ragazzi vogliamo crescerli anche in casa. Poi saranno ovviamente delle uscite, che permetteranno altre situazioni in entrata".