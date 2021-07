tmw Foggia, colpo tra i pali: in arrivo Fabrizio Alastra dal Parma

Un colpo tra i pali per il Foggia di Zdenek Zeman. In arrivo dal Parma il classe 97 Fabrizio Alastra. Sarà il portiere su cui punterà il Foggia per affrontare la prossima stagione ricca di entusiasmo per il ritorno del boemo. Nelle prossime ore la firma. Il Foggia si muove sul mercato. E piazza un colpo importante per il presente ed il futuro, da Parma arriva Alastra…