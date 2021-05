tmw Gubbio, possibile cambio in dirigenza: Mignemi verso la poltrona di Ds

Possibili novità nella dirigenza del Gubbio. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, per la poltrona di Ds è in pole l'ex Sicula Leonzio Davide Mignemi, che con la società si sarebbe già incontrato: esito positivo, l'accordo è praticamente raggiunto, ma è attesa la fumata bianca per l'ufficialità.

Ci sarà quindi l'addio con Stefano Giammarioli.