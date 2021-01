tmw Novara, tramontata la trattativa per Ubaldi. Il Cannara non libera il bomber

vedi letture

Probabilmente occorrerà attendere ancora qualche tempo per l’approdo fra i professionisti di Leonardo Ubaldi, attaccante classe 1999 autore finora di un’ottima stagione con 9 gol in undici apparizioni con il Cannara in Serie D.

Secondo quanto raccolto da TMW il club umbro avrebbe infatti detto no alla proposta arrivata per il giocatore da parte del Novara. La società piemontese aveva pronto per il giocatore un accordo per le prossime stagioni, ma il muro alzato dal Cannara ha bloccato l’operazione.