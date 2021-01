tmw Pro Vercelli, a centrocampo vicino Awua: arriva in prestito dallo Spezia

L'avventura di Theophilus Awua al Cittadella potrebbe finire anzitempo. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il classe '98 potrebbe far rientro alla casa madre Spezia, per poi esser girato in prestito alla Pro Vercelli.