tmw Renate, si avvicina il colpo Di Gennaro a centrocampo

Per il regista Davide Di Gennaro potrebbero aprirsi le porte della Serie C per i prossimi sei mesi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione infatti il classe ‘88, attualmente tesserato con la Lazio dove non ha mai giocato in stagione, sarebbe vicino al trasferimento al Renate capolista del Girone A di Serie C. Un colpo di spessore per le Pantere che non nascondo più le proprie ambizioni di promozione.