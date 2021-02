tmw Vis Pesaro, momento complicato in campionato. Ma Di Donato va verso la conferma

Nonostante un mese negativo, con appena due punti conquistati in cinque gare e tre sconfitte di fila, in casa Vis Pesaro c'è tutta l'intenzione di continuare con il tecnico Daniele Di Donato. Nelle scorse ore, dopo la sconfitta contro il Perugia, sono circolate voci su un possibile cambio di rotta, ma la società al momento non starebbe pensando a questa soluzione volendo proseguire con l'allenatore arrivato a novembre per sostituire Giuseppe Galderisi per andare all'inseguimento della salvezza con il quindicesimo posto che dista appena due punti (anche se l’Imolese deve recuperare una gara).