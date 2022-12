ufficiale Montevarchi, scelto il sostituto di Malotti. Panchina affidata a Banchini

Dopo le dimissioni di mister Roberto Malotti, il Montevarchi comunica il nuovo allenatore: la panchina rossoblè è affidata a Marco Banchini.

Ecco la nota:

"La società Aquila Montevarchi 1902 dopo le dimissioni di mister Malotti al quale augura il miglior bene per la salute e per la sua carriera, comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Mister MARCO BANCHINI.

Nato a Vigevano nel 1980, Banchini allenatore giovane ma già con esperienze importanti nel calcio professionistico, sia in campionati Esteri chi in Italia, dove spiccano le guide di Vis Pesaro e Como, ha incontrato da avversario il Montevarchi la scorsa stagione mentre era alla guida della vis Pesaro.

Assieme a lui approda in Valdarno il mister in seconda Jonatan Binotto.

Per la partita di Alessandria saranno entrambi in panchina a guidare la squadra in questa delicata partita.

La Società da il benvenuto ed augura un buon lavoro ed un grande in bocca al lupo".