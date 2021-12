ufficiale Piacenza, l'attaccante Spini scende in D: giocherà nel Desenzano Calvina

Dopo una prima parte di stagione in forza al Piacenza, dove ha collezionato appena una presenza, per l’attaccante Cristian Spini scende di categoria e firma con il Desenzano Calvina. Questa la nota della società:

“Il Calcio Desenzano Calvina comunica di aver perfezionato il tesseramento del giocatore Cristian Spini, attaccante, nato a Treviglio (Bergamo) il 16 Giugno del 2001.

CRISTIAN SPINI esce dal settore giovanile della Cremonese nella stagione 2020-2021 per una stagione alla Virtus Ciserano Bergamo (Serie D , Girone B) dove timbra 33 presenze mettendo a segno 6 gol.

Nella prima parte della stagione in corso, Cristian Spini è inserito nella rosa del Piacenza (Serie C, Girone A) dove riesce però a giocare solo 5 minuti in occasione della gara contro Trento nell’agosto scorso.

Da oggi è un giocatore del Desenzano Calvina, perfezionata anche l’operazione di tesseramento, Spini è già a disposizione di mister Florindo per la trasferta di sabato prossimo 4 Dicembre contro la Vis Nova Giussano

Oltre all’annuncio di Cristian Spini, la società Desenzano Calvina comunica l’avvenuto tesseramento dell’esterno offensivo Kevin Rossi e del portiere Gabriele Cavalieri”.