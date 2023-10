ufficiale Rimini, c'è l'addio con mister Raimondi. Risolto il suo contratto

Serie C

Serie C

"La Rimini FC annuncia di aver risolto consensualmente il contratto con Gabriel Raimondi e ringrazia il tecnico argentino per il lavoro svolto in questi mesi al servizio della causa biancorossa, periodo in cui l’allenatore ha dato prova di grande serietà, professionalità e preparazione.

La società augura a Gabriel le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera, certa di un futuro di grandi soddisfazioni per il tecnico".

L’allenatore dei romagnoli paga l’ultimo posto in classifica nel Girone B, in coabitazione con il Sestri Levante, con appena quattro punti raccolti in sette partite (una vittoria, un pari e cinque sconfitte).