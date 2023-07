ufficiale Sestri Levante, continuano le conferme: Masini, Parlanti e Conti restano rossoblù

Dopo aver annunciato i rinnovi di Francesco Anacoura, Massimiliano Pane e Silvano Raggio Garibaldi in casa Sestri Levante continuano le conferme dei giocatori protagonisti della promozione in Serie C. Il club ligure ha infatti annunciato che Masini, Parlanti e Conti continueranno in rossoblù. Di seguito le note del club:

Terza stagione in prima squadra per Federico Masini. Il terzino destro rossoblu, 19 anni, ha esordito con il Sestri Levante nel corso della stagione 2021-22. Nella passata stagione, pur soffrendo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per alcune partite, è stato un protagonista del campionato 2022-23.

Un’altra stagione al Sestri Levante per Gabriele Parlanti. Il 19enne centrocampista rossoblu, dopo aver esordito alla fine del campionato 2020-21 in Serie D con la maglia del nostro club, giocherà la sua quarta stagione in prima squadra. Nella passata stagione Parlanti ha partecipato anche al Torneo di Viareggio nella Rappresentativa di Serie D oltre a vincere il campionato e lo scudetto dei dilettanti.

Altra riconferma nel reparto offensivo del Sestri Levante. Resta in rossoblu l’attaccante Giordano Conti. Punta centrale, classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile del Genoa. Ha esordito in Serie C con la maglia del Siena nel 2021, prima di trasferirsi nella sessione di mercato invernale alla Sanremese in Serie D con cui ha collezionato 20 presenze realizzando 3 reti. Il neo corsaro hai iniziato la scorsa stagione nel Piacenza in Serie C.