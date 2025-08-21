Conte in dribbling: "Altro scudetto per il Napoli? Voliamo basso, facciamo parlare gli altri"

De Bruyne umile e attento, calato alla perfezione nell'ambiente

(ANSA) - NAPOLI, 21 AGO - "Due scudetti col Napoli? Già il fatto di poter essere il primo allenatore a vincere due scudetti azzurri fa capire la difficoltà di questa cosa, mai accaduta prima. Ma dobbiamo stare belli calmi, è un obiettivo molto molto difficile, vedremo cosa accadrà quest'anno, voliamo basso e facciamo parlare gli altri. Noi dobbiamo fare i fatti". Lo ha detto a Sportmediaset il tecnico del Napoli Antonio Conte a due giorni dall'inizio del campionato contro il Sassuolo. Sul Napoli favorito per il titolo, Conte dribbla: "Non penso - dice - che debba essere l'allenatore a rispondere a questa domanda, ci sono gli esperti, facciano le loro griglie e dicano se siamo completi o meno. Nel precampionato tutti dicono di aver lavorato bene. Anche noi abbiamo lavorato, ma ora dobbiamo portare tutto sul campo.

Non mi interessa chi sono gli avversari. L'importante è che gli altri possano vedere il Napoli come un avversario nella lotta per lo scudetto". Il tecnico parla anche di due nuovi volti importanti che vengono da storie diverse: "De Bruyne - ha detto - ha capito subito la differenza che c'è tra il Napoli e il City. E' stato molto umile, attento e intelligente. Si è calato alla perfezione nell'ambiente. Lucca? Se è stato preso è perché speriamo che possa aiutare la squadra, vedremo quanto tempo ci vorrà per farlo crescere e quanto ci saprà dare". (ANSA).