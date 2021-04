Valzer panchine anche in C: Modesto, Diana e Vecchi pronti per il salto

Quando ormai il campionato in Lega Pro sta per volgere al termine, almeno per la regular season, sono molte le squadre che stanno già programmando il futuro. Contestualmente sono diversi gli allenatori pronti a cambiare panchina per volontà o semplicemente perché probabilmente si è chiuso un ciclo. Alcuni di questi dovranno aspettare l'epilogo dei playoff prima di poter ufficializzare un divorzio che sembra già scritto. É il caso di Modesto, l'ottima stagione con la Pro Vercelli gli apre le porte per la serie B, con pieni meriti dopo quanto dimostrato. Il Crotone, con la retrocessione che sembra ormai imminente, starebbe pensando a lui da tempo. Sempre nel girone A, pronto ad un cambio sembra essere anche Diana. Arrivato In casa Renate nel novembre del 2018 anno dopo anno ha migliorato il rendimento complessivo delle pantere. Spostandoci nel girone B l'ottima annata in casa Sudtirol, con un finale ancora tutto da scrivere, mette Stefano Vecchi in cima alla lista degli allenatori appetibili per il prossimo anno. Contratto in scadenza a giugno ha dimostrato ancora una volta che, con un progetto serio ma senza spese folli che coinvolgano operazioni di mercato con big veri per la categoria, ha dato del filo da torcere alle nobili del girone come Padova e Perugia. Sembrano tante le Società pronte ad affidarsi a lui per avere una garanzia in panchina, serietà e professionalità. Il valzer degli allenatori può partire anche in Lega Pro.