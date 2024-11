Ufficiale Doppio addio al Chievo: Nannelli e Saramin risolvono consensualmente il contratto

Doppio addio in casa ChievoVerona: la società ha infatti annunciato che i giovani Nannelli, arrivato la scorsa estate dopo diversi fra i professionisti non ultimo quello col Cesena poi promosso in Serie B, e Saramin non faranno più parte della squadra avendo trovato l'accordo per la risoluzione dei contratti. Questa la nota del club veronese:

"L’A.C. ChievoVerona comunica la risoluzione consensuale con i calciatori Nannelli e Saramin, ringraziandoli per l’impegno e augurandogli il meglio per il futuro personale e professionale.

Per l’esterno Giovanni Nannelli, classe 2000, 12 presenze e una rete con la maglia della diga, mentre Nicolò Saramin, difensore centrale di diciotto anni, è sceso in campo cinque volte nella retroguardia bianco blu".