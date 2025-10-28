Il Messina passa al Racing City Group: Davis presidente. Ninno Corda all'area tecnica

Un passaggio di consegne cruciale ha segnato la storia recente del calcio siciliano: l'ACR Messina ha ufficialmente intrapreso un nuovo corso societario, passando sotto il controllo del Racing City Group (RCG). La holding australiana è impegnata da anni a costruire una rete di club che si estende dall'Oceania all'Europa, includendo anche realtà negli Stati Uniti e in Messico.

Alla guida della società peloritana sono sbarcati il Presidente Justin Davis e il suo Vice Morris Pagniello. Come responsabile dell'area tecnica è stato invece nominato Ninni Corda, dirigente con una lunga carriera in Italia presso club di rilievo come Alessandria e Foggia (per citarne due).

La nuova proprietà ha ricevuto il battesimo del pubblico giallorosso a distanza di poche ore, in occasione del match (poi vinto) contro il Castrumfavara allo stadio 'Franco Scoglio', valido per la nona giornata del campionato di Serie D (Girone I).

"È una delle giornate più emozionanti della mia vita", ha dichiarato Davis dopo il triplice fischio (fonte Messinanelpallone.it). "Una gioia immensa che porterò nel cuore a lungo, grazie a un pubblico fantastico e un’atmosfera meravigliosa. Faccio i complimenti ai tifosi messinesi e a questa squadra che ha dato tutto in campo. La nostra testa è già proiettata al futuro: entro questa settimana completeremo il nuovo organigramma e la struttura aziendale".