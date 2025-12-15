Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Dalla Serie C alla Champions: l'incredibile viaggio di Vincenzo Polito

Dalla Serie C alla Champions: l'incredibile viaggio di Vincenzo PolitoTUTTO mercato WEB
Oggi alle 09:30La Giovane Italia
La Giovane Italia
In estate ha disputato due turni di qualificazione, perdendo contro il Dinamo Kiev. Ora, con il suo Hamrun Spartans, milita in Conference.

Ogni settimana La Giovane Italia rinnova il proprio impegno nel raccontare le storie dei diversi calciatori italiani che hanno scelto di dare una svolta alla propria carriera oltre i confini nazionali. Questa settimana il nostro viaggio ci porta a Malta, dove milita un difensore che sta vivendo un momento di crescita e maturità sportiva di assoluto rilievo: Vincenzo Polito, classe ’99, nativo di Napoli e figlio d’arte, essendo suo padre Ciro l’attuale direttore sportivo del Catanzaro.

Polito è un giocatore duttile, capace di occupare praticamente tutte le posizioni del reparto difensivo, qualità che negli ultimi mesi lo ha portato inoltre ad avanzare il proprio raggio d’azione. In Italia lo ricordiamo per le sue quasi 100 presenze in Serie C, accumulate vestendo - tra le altre - le maglie di Messina, Cavese e Casertana. Una carriera costruita passo dopo passo nei campi più complessi del calcio professionistico italiano, prima della scelta, nella scorsa estate, di intraprendere una nuova avventura all’estero. Una decisione insolita, coraggiosa, e per questo ancora più significativa.

A Malta, con l’Hamrun Spartans, Polito ha trovato un ambiente fertile per crescere ulteriormente e, soprattutto, per vivere momenti che rimarranno impressi nella memoria. La formazione maltese ha infatti superato il primo turno di qualificazione alla Champions League, arrendendosi soltanto nel turno successivo al più quotato Dinamo Kiev. Il sogno europeo è proseguito con le qualificazioni all’Europa League - interrompendosi contro il Maccabi Tel Aviv - per poi concretizzarsi definitivamente con l’accesso alla Conference League, ottenuto grazie al successo ai danni dei lettoni del RFS.

L’avventura europea degli Spartans, oggi, parla di quattro sconfitte e una vittoria, quella contro il Lincoln a fine novembre. Ma c’è un dato che spicca più degli altri: Polito c’è sempre stato. Le ha giocate praticamente tutte, con personalità, continuità e un rendimento che lo hanno reso rapidamente un punto di riferimento della retroguardia maltese. Una fiducia che trova conferma anche in campionato, dove il difensore ha esordito nel migliore dei modi, siglando alla prima giornata il gol dell’1-1 contro il Tarxien, una rete che ha permesso ai suoi di evitare la sconfitta. A inizio dicembre, il suo conteggio personale parla già di 25 partite disputate: un numero che testimonia l’importanza acquisita in pochissimi mesi e la solidità di un percorso che, lontano dall’Italia, sta assumendo i contorni di una vera e propria rinascita sportiva.

In conclusione, l’esperienza maltese di Vincenzo Polito rappresenta l’emblema di come il coraggio di mettersi in gioco possa aprire scenari inattesi e gratificanti. Dalla Serie C alle notti europee con l'Hamrun Spartans, il difensore napoletano sta scrivendo una pagina significativa della sua carriera, confermandosi un giocatore maturo, affidabile e sempre più determinante. Un’altra storia, la sua, che arricchisce il mosaico degli italiani all’estero: storie di passione, sacrificio e ambizione che La Giovane Italia continuerà a raccontare con grande piacere.

Articoli correlati
Serie C, si chiude la 18ª giornata: le gare in programma oggi Serie C, si chiude la 18ª giornata: le gare in programma oggi
Triestina, Tesser: "Abbiamo una montagna da scalare, guardiamo avanti" Triestina, Tesser: "Abbiamo una montagna da scalare, guardiamo avanti"
Atalanta U23, Bocchetti: "Dominio senza punti, ma l’atteggiamento è quello giusto"... Atalanta U23, Bocchetti: "Dominio senza punti, ma l’atteggiamento è quello giusto"
Altre notizie La Giovane Italia
Dalla Serie C alla Champions: l'incredibile viaggio di Vincenzo Polito Dalla Serie C alla Champions: l'incredibile viaggio di Vincenzo Polito
Gioele e Pietro Omini: i gemelli che stanno incantando nelle giovanili dell'Inter... Gioele e Pietro Omini: i gemelli che stanno incantando nelle giovanili dell'Inter
C'è un altro Milan in testa alla classifica: è l'Under 16 di Parolo! C'è un altro Milan in testa alla classifica: è l'Under 16 di Parolo!
Dall'U16 alla prima squadra: Ghiotto e Pipitò si allenano con Spalletti Dall'U16 alla prima squadra: Ghiotto e Pipitò si allenano con Spalletti
Karl o Satpaev? Se parliamo di 2008, l’Italia è tra le top. Ma qui si preferisce... Karl o Satpaev? Se parliamo di 2008, l’Italia è tra le top. Ma qui si preferisce criticare
Il viaggio di Bamba: dalla Pro Vercelli al Qatar, con un futuro (forse) in Serie... Il viaggio di Bamba: dalla Pro Vercelli al Qatar, con un futuro (forse) in Serie A
Una storia che si intreccia: Christopher Cassano decide il derby contro la Samp...... Una storia che si intreccia: Christopher Cassano decide il derby contro la Samp... di papà Antonio!
"In Italia manca il talento": una retorica diventata nauseante. E soprattutto falsa... "In Italia manca il talento": una retorica diventata nauseante. E soprattutto falsa
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Le più lette
1 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
2 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
3 Romo-Como, le probabili formazioni: ancora fiducia a Ferguson, Moreno insidia Valle
4 Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
5 Amoruso striglia la Fiorentina: "Ha perso 6 punti, non 3". Poi attacca la dirigenza: "Ferrari lì per caso"
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 In arrivo il rilancio di Tether per la Juventus. Ma la famiglia Agnelli dirà ancora di no
Immagine top news n.1 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Immagine top news n.2 Napoli, altra sconfitta: è buio pesto lontano dal Maradona. Ora la Supercoppa per ritrovarsi
Immagine top news n.3 Juventus, perché l’offerta di Tether non convince: valutazione lontana dal valore reale del club
Immagine top news n.4 Dite la verità: chi non avrebbe firmato nel Milan per trovarsi a questo punto?
Immagine top news n.5 Serie A, è sempre più bagarre in vetta. Sorridono Inter e Juve, in attesa di Roma-Como
Immagine top news n.6 Successo fondamentale in chiave Champions per la Juventus. Espugnata Bologna con Cabal
Immagine top news n.7 L'Inter si regala la vetta in attesa della Supercoppa: Genoa, il cuore non basta. 1-2 a Marassi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.2 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.3 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, un'altra masterclass difensiva di Sarri: otto clean sheet e seconda difesa di Serie A
Immagine news Serie A n.2 Gaetano si sta finalmente prendendo il Cagliari: Pisacane rispetterà la promessa col Pisa
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, la società riflette: se salta Vanoli ipotesi Galloppa, Iachini o il ritorno di Pioli
Immagine news Serie A n.4 Polverosi: "Fiorentina, ci vuole un ribaltone. Se il club resta inerme velocizzerà la discesa"
Immagine news Serie A n.5 Cobolli Gigli: "Il no di Elkann a Tether? Diceva le stesse cose su Gedi, ma poi..."
Immagine news Serie A n.6 In arrivo il rilancio di Tether per la Juventus. Ma la famiglia Agnelli dirà ancora di no
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Castellammare costa cara: si fermano sia Lovato che Saporiti
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Sebastiani furioso con gli arbitri: "Scandaloso, devono farsi vedere bene dal VAR"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la classifica assistman: Calò sale a sette. Berti e Yeboah all'inseguimento
Immagine news Serie B n.4 Il punto sulla B: Juve Stabia super in casa, il Bari continua a non ingranare
Immagine news Serie B n.5 Mantova, deciso l'esonero di Possanzini. Modesto il prescelto, accordo a un passo
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Ruggeri: "Gol pesante. Qui i giovani crescono, ma il posto va meritato"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, Tomei dopo il pareggio col Guidonia: "Amaro in bocca per non aver trovato il gol"
Immagine news Serie C n.2 Ternana, Liverani: "Quella di ieri una vittoria che va oltre le vicende extracalcistiche"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, il club si ricompatta: B entro due anni, almeno tre innesti e dialogo con la piazza
Immagine news Serie C n.4 Serie C, si chiude la 18ª giornata: le gare in programma oggi
Immagine news Serie C n.5 Benevento, Floro Flores: "Sentirsi appagati oggi vorrebbe dire non aver capito nulla"
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Tesser: "Abbiamo una montagna da scalare, guardiamo avanti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 9ª giornata: Roma al 7° successo. Sassuolo, fine del digiuno
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere