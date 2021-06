Patron Trastevere: "Che non vogliamo salire in Serie C è una favola bella e buona"

Non solo l'Aglianese. Anche il Trastevere è in attesa di capire quello che sarà il futuro, e rimane a osservare il discorso legato a probabili rinunce all'iscrizione in Serie C.

Di questo, dalle colonne de Il Messaggero - ed. Roma, ne ha parlato il presidente Pier Luigi Betturri: "Che non vogliamo salire in serie C è una favola bella e buona. Se arriverà il ripescaggio valuteremo la situazione è la affronteremo. Magari con qualche aiuto potremmo sopportare le spese, tante, che richiede un ripescaggio. Abbiamo studiato qualche soluzione che potremmo attuare quando sarà il momento. Se non dovesse arrivare il salto in Serie C, ripartiremo dalla Serie D con l'intento di fare un altro campionato di vertice. Le basi su cui lavoriamo sono solide e sono l'ideale per costruire un progetto ambizioso e raggiungere i professionisti entrando alla porta principale".