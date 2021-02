Ricoverato per Covid-19? Ti esonero per telefono. Così il FC Messina ha detto addio a Rigoli

vedi letture

Di soli due giorni fa la notizia dell'esonero di Pino Rigoli dal Football Messina, ma adesso, come riferisce sportmediaset.it, emerge un particolare non proprio entusiasmante circa le modalità dell'addio.

Rigoli è infatti ricoverato in ospedale per Covid-19, con le sue condizioni che - seppur ora in miglioramento - erano precipitate lo scorso 30 gennaio a causa di una polmonite interstiziale bilaterale. La squadra, terza in classifica e con due gare da recuperare, ha proseguito comunque il percorso, ma la sconfitta contro l'Acireale è stata fatale a Rigoli, assente che non sedeva in panchina da cinque partite: un dirigente gli ha telefonato, comunicandogli l'addio. L

In piena pandemia succede anche questo.