Strambelli: "Mi sarebbe piaciuto tornare al Bari. Spero che possano avere la meglio nei play off"

Intervistato da Tuttobari.com il fantasista Nicola Strambelli, ora al Molfetta in Serie D, ha parlato delle voci passate di un suo ritorno in biancorosso e del momento della squadra di Carrera: “Ero svincolato e aspettavo una chiamata che non è mai arrivata. Sarebbe stato un onore per me tornare a vestire la maglia del Bari, la squadra della mia città e quella che più di ogni altra mi ha fatto sognare da ragazzino. Con questa maglia ho avuto l'onore di giocare in serie A, poi le strade si sono divise per mio grande dispiacere. Per come sono andate le cose un mio ritorno è molto difficile, però nel calcio mai dire mai. - continua Strambelli – Ai play off la spunterà chi starà meglio fisicamente dopo un campionato come quello di Serie C dove il fattore fisico conta tantissimo. Nel Girone A vedo bene Alessandria e Como, nel B penso che il Padova salirà direttamente e quindi nei play off ci saranno Perugia e Sudtirol, mentre in quello C le avversarie più pericolose per il Bari sono Avellino e Catanzaro. Non sarà facile vincere i play off, ma se il Bari saprà far tesoro degli errori passati, potrà dire la sua. Ovviamente da tifoso mi auguro che siano i galletti ad avere la meglio".