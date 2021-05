ufficiale L'ex Samp e Lazio Bazzani è il nuovo allenatore della Correggese in Serie D

Riparte dalla Correggese l'ex attaccante Fabio Bazzani, chiamato sulla panchina della formazione emiliana, attualmente in Serie D.

Questa la nota della società:

"Un volto nuovo alla guida della prima squadra della Correggese. La formazione biancorossa, in quest’ultima parte di stagione con ancora 10 partite da disputare, è stata affidata a Fabio Bazzani.

Bazzani vanta un’importante carriera da calciatore che l’ha portato a vestire le maglie tra le altre di Perugia, Sampdoria e Lazio, oltre a quella della Nazionale Italiana. Dopo aver lasciato il calcio professionistico ha chiuso la carriera da calciatore a Mezzolara dove ha anche svolto il ruolo di primo allenatore nella stagione 2015/16. Dal 2017 fino alla fine della stagione 2020 ha svolto il ruolo di vice allenatore di Serse Cosmi, suo ex allenatore, sulle panchine di Ascoli, Venezia e Perugia. Ora arriva a Correggio per provare a rialzare le sorti della squadra biancorossa in questo ultimo mese di campionato, dove dovranno essere giocate ancora dieci partite e con ancora la possibilità di agguantare i playoff".

Queste, invece, le sue parole: “Sono molto felice di essere arrivato a Correggio e vogliamo provare a ottenere dei risultati importanti visto che questa squadra ha delle qualità. Manca poco tempo al termine della stagione, ma tante partite quindi il nostro destino è ancora nelle nostre mani. Chiaramente c’è poco tempo per lavorare visto che ogni 48 ore saremo in campo e, non ho la presunzione di dire che porterò molti cambiamenti rispetto a quello che è stato fatto prima. Sarà fondamentale la testa dei giocatori e la loro voglia di andare a conquistare un risultato importante".