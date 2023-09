ufficiale Una sola giornata di campionato, e in D arriva il primo esonero: a Prato salta Brando

"La società A.C. Prato rende noto che, in data odierna, è stato interrotto consensualmente il rapporto lavorativo con l’allenatore della Prima Squadra, Lucio Brando. La Società ringrazia il mister per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune lavorative e personali": con questa nota ufficiale, diramata questo pomeriggio, la società toscana fa sapere di aver sollevato dall'incarico l'allenatore, che lascia quindi il club dopo solo la prima - e per altro contestatissima - giornata di campionato.

Giornata che ha visto il risultato del match, quello contro il Carpi, non omologato perché la formazione pratese, dopo la rete del successo emiliano segnata senza fair play (sfera messa fuori dai toscani con un avversario a terra, pallone rimesso in gioco, biancazzurri fermi in attesa che arrivasse la sfera al proprio portiere, e rete biancorossa), ha presentato ricorso. Da segnalare che per l'occasione proprio il mister aveva rimediato quattro turni di squalifica.