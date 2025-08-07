Rinforzo in attacco per la Giana Erminio: dallo Spezia arriva in prestito Lischetti
Giana Erminio comunica di aver acquisito il diritto temporaneo alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lischetti, che arriva dallo Spezia con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2026.
Punta centrale classe 2006, originario della provincia di Varese, Lorenzo dopo i primi passi nella scuola calcio di Olimpia Tresiana e Bosto, approda alle giovanili della Varesina, dove svolge tutta la trafila sino a passare nella stagione 2022/23 all’Under 17 del Como. Nella stagione 2023/24 approda in Prima squadra all’Accademia Borgomanero nel campionato di Eccellenza piemontese, dove mette a segno 5 reti in 26 presenze, con ulteriori 6 gol in 9 presenze con i pari età in Under 19. Chiamato a vestire la maglia della Rappresentativa Piemonte nel Torneo delle Regioni, è protagonista della vittoria piemontese con 4 gol.
La stagione 2024/25 lo vede approdare in Serie D al Gozzano, dove disputa un campionato di alto livello, con 11 gol e 4 assist in 35 presenze, contribuendo alla qualificazione ai playoff della squadra. Partecipa anche al Torneo di Viareggio con la Rappresentativa Serie D, con un gol in 4 presenze. A fine stagione viene premiato come “Miglior Giovane” di Serie D, riconoscimento che gli è stato consegnato lo scorso 13 giugno, durante la 12ª edizione del “D Club”, evento organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti in collaborazione con il Corriere dello Sport e Tuttosport, ospitato al Teatro Rossini di Roma.
