Inter, altra cessione: Zinho Vanheusden ha firmato col Marbella, i dettagli
Zinho Vanheusden lascia l'Inter. Il difensore belga, rientrato dal prestito al KV Mechelen, è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Marbella, club della seconda divisione spagnola.
Questa la nota con cui la società iberica ha annunciato l'ingaggio del classe '99 in queste ore: "Il Marbella Futfol Club ha raggiunto un accordo col giocatore Zinho Vanheusden, il quale si è legato alla nostra società con un contratto fino al 30 giugno del 2026. Il Marbella da oggi potrà contare su un giocatore con esperienza, posizionamento tattico e bravura nel far partire il gioco della squadra dalle retrovie".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
