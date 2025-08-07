McTominay nei 30 del Pallone d'Oro, Di Lorenzo: "E' speciale, se lo merita"

Scott McTominay è stato inserito nell'elenco dei 30 candidati al prossimo Pallone d'Oro. Con scarse possibilità di vittoria, ovviamente, ma già la presenza nel gruppo dei contendenti è motivo d'orgoglio per lo scozzese e sottolinea ancora una volta la grande stagione con la maglia del Napoli.

Il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo, nella sua intervista a Sky Sport, ha parlato anche di questa nomination: "Se lo è meritato. E' un ragazzo speciale, lo conoscevamo già come calciatore ma ha avuto un impatto impressionante, si è calato subito nella nostra situazione e ha sposato un progetto arrivando dal Manchester United. Abbiamo bisogno di gente così, di giocatori che hanno voglia di giocare per questo club. Ha fatto un campionato strepitoso come tutti, è partito alla grande, sa che riconfermarsi è difficile ma ho visto voglia di fare un grande campionato".

Con De Bruyne è il centrocampo più forte d'Italia?

"Queste sono cose della stampa, sarà il campo a dirlo. Abbiamo aggiunto un giocatore importante, un campione, si è presentato veramente bene anche con il gruppo. Lo vedo che sta studiando la situazione, cercando di capire dove è arrivato e questo è sintomo di intelligenza. Sono sicuro che quando servirà si farà sentire, siamo tutti curiosi di vederlo all'opera nel nostro campionato. Un campione aiuta a migliorare anche chi ha intorno".