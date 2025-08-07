Pioli vuole un vice-Kean: Ioannidis piace ma costa, si pesca un giovane dal Cesena?

Mentre si lavora senza sosta per avvicinarsi alla meta e siglare il rinnovo di Moise Kean, la Fiorentina deve pensare anche ad un suo vice, specialmente con Beltran in uscita. Manca una seconda scelta alle spalle dell'ex Juventus ma il club gigliato vuole ovviare e in attesa di completare la cessione dell'argentino ex River - che ha già rifiutato la corte del Flamengo -, fioccano due nomi in particolare e appuntati sul taccuino della dirigenza viola.

Una pista estera e una "italiana"

Secondo Gazzetta.it, infatti, alla Fiorentina piace Fotis Ioannidis: punta centrale, greco e classe 2000, il Panathinaikos - che ne detiene il cartellino - ha sparato alto e pretende almeno 30 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra un po' troppo elevata per assicurarsi un vice-Kean, visto che la società gigliata vorrebbe sborsare solamente la metà. A prezzi molto inferiori e assolutamente da monitorare invece il profilo di Cristian Shpendi del Cesena: centravanti albanese di 22 anni, arriva da una stagione di 38 presenze e 13 gol in Serie B.

Interesse oltremanica

Nel frattempo la Fiorentina deve badare agli assalti esterni. Infatti le prestazioni di Pietro Comuzzo hanno fatto il giro del mondo e dopo la trattativa saltata a gennaio con il Napoli per volere del presidente Commisso, adesso c'è la Premier League ad essersi interessata al dossier del difensore classe 2005 salito direttamente dal vivaio viola. Qualora dovesse partire, il club toscano però avrebbe già inquadrato Ko Itakura, giapponese classe ‘97 del Borussia M’gladbach, come possibile innesto.