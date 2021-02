Lo Spezia sta per ritrovare Mattiello: nei prossimi giorni reinserimento graduale in gruppo

Dopo il giorno di riposo concesso da mister Italiano, lo Spezia è tornato questo pomeriggio a lavorare in vista della sfida al Sassuolo, in programma sabato alle 15:00 sul terreno del "Mapei Stadium". Riscaldamento tecnico, sviluppi offensivi, esercitazioni tattiche e partitelle per le Aquile. Lavoro differenziato per Piccoli, Ferrer e Mattiello, per il quale nei prossimi giorni è previsto un reinserimento graduale in gruppo. Lavoro dedicato anche per Terzi e Marchizza, mentre Nzola, dopo la distorsione tibio tarsica e tibio peroneale con lesione capsulo legamentosa e trauma osseo riportata nel match con la Sampdoria, ha svolto esercizi di propedeutica alla corsa, andature sul campo e rinforzo in palestra.

Per domani in programma una seduta pomeridiana sui terreni del "Comunale".