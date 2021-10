Paolo Cannavaro sicuro: "La situazione è cambiata, il Napoli ora può vincere lo scudetto"

Paolo Cannavaro, ex difensore del Napoli, è stato intervistato dall'edizione campana de La Repubblica: "È un Napoli da scudetto? Il Napoli lo è da sempre. Negli ultimi anni c’è stato qualche calo o la superiorità di altre squadre. Gli azzurri sono strutturati per vincere, ma tutti si sono dovuti arrendere ad una Juve troppo più forte. Ora però la situazione è cambiata. C’è più equilibrio. Il Napoli se la gioca, ma non è la sola a poter vincere. Per assurdo la squadra che ha cambiato meno, può avere qualche vantaggio. Poi tutti dimenticano un particolare. Quale? Torna Mertens e parliamo di 20 gol. Non lo sottovaluterei".