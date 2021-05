Shevchenko in soccorso di Pirlo: "Chi crede in lui deve dargli possibilità di continuare il lavoro"

Andriy Shevchenko, grande ex attaccante rossonero, ha rilasciato queste parole a "Tutti convocati" su Radio 24 soffermandosi anche su Pirlo: "I primi due anni da ct sono stati difficili, non ci siamo qualificati al Mondiale, ma il presidente federale e il pubblico hanno creduto nel nostro progetto, stiamo rispettando quello che abbiamo promesso alla gente, il risultato è arrivato attraverso il gioco. I risultati non arrivano subito, per questo dico che chi crede in Pirlo deve dargli possibilità di continuare il suo lavoro. Conosco Andrea, so come pensa, come lavora e per me ha un gran futuro davanti".